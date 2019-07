Attimi di paura ieri mattina a Storo per un parapendio che ha avuto problemi in fase di atterraggio battendo contro la roccia. Ferito un 39enne tedesco, che si era lanciato da Malga Alpo, punto di riferimento per gli appassionati di volo a vela.



L’uomo è stato soccorso dall’elicottero, atterrato verso le 9 nella zona con il supporto dei vigili del fuoco volontari, e poi trasportato per accertamenti al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento. Il 39enne è ricoverato nel reparto di ortopedia.