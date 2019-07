Intervento poco ortodosso, oggi, per gli agenti della Polizia locale Valle del Chiese, chiamati in alta montagna presso malga Bondolo, nel comune di Borgo Chiese, per soccorrere un gruppo di sprovveduti turisti tedeschi.



Questi ultimi si erano avventurati in moto lungo un sentiero di montagna. Non solo: uno di loro ha anche rischiato grosso, perdendo il controllo della sua moto e finendo in una scarpata.



I motociclisti sono stati poi raggiunti dagli agenti, dai vigili del fuoco di Condino e dall’elicottero di Trentino Emergenza, che ha trasportato al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento il ferito.



Tutti i turisti sono stati multati per circolazione con veicolo a motore su sentiero.