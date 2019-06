Sta prendendo forma sui sentieri di BoscoArteStenico la grande opera modellata dalla coppia di artisti russi Aleksey Andreevich Tatarinov e Marina Vitalievna Tatarinova: a loro la commissione del Bas ha affidato tutta la parte di scultura classica dell’edizione di quest’anno della manifestazione. E l’opera - cinque statue scolpite da altrettanti ceppi in legno che verranno poi montate assieme in un’unica scultura - è uno spettacolare inno alla forza e alla possibilità del cambiamento e della rinascita.



Il tema di quest’anno del Bas, infatti, è stato scelto a pochi giorni dallo scoppio della tempesta Vaia che ha devastato i boschi trentini lo scorso ottobre, ed è un invito all’ottimismo, a rialzarsi, rinascere e crescere ancora: «Su», una semplice, potente, preposizione che gli artisti sono stati chiamati ad interpretare e rendere viva nelle loro creazioni.

Aleksey e Marina, partendo da ceppi acquistati dalle ditte che commercializzano gli schianti causati dal maltempo di fine ottobre, hanno ideato un statua a cinque elementi, un’aspirazione simbolica verso l’alto, un movimento fisico che cattura in slow motion il momento del balzo verso il cielo: «La scultura mostra quanto facile e senza sforzo possa essere spiccare il volo verso l’alto, verso le proprie aspirazioni, obiettivi e sogni - spiega Aleksey - Le cinque statue che si sovrappongono creano quest’idea di una figura femminile che vola sopra il pubblico, verso orizzonti nuovi e inattesi, una figura che si solleva da qualsiasi situazione».



Uno spirito potente ma leggero quello evocato dai due artisti russi per l’opera di grandi dimensioni di questa nuova edizione che, sempre più, è legata al territorio trentino e alla suo paesaggio, non solo per la scelta di realizzare opere che si integrano con il bosco e materiali rigorosamente naturali ma anche simbolicamente con un tema scelto proprio all’indomani della tempesta di ottobre. I due artisti russi sono stati i primi ad arrivare a Stenico, ma domenica prende il via la settimana di concorso: sono infatti attesi gli altri otto artisti della manifestazione che realizzeranno quattro nuove installazioni contemporanee ispirate al tema «Su».



Fino a sabato 29 giugno, dalle 9 alle 18, tutti gli artisti che partecipano alla manifestazione saranno impegnati nella realizzazione delle loro opere sul percorso a cielo aperto con la possibilità per il pubblico di interagire e assistere al loro lavoro in diretta. Il sentirero nei boschi a monte dell’abitato di Stenico, certificato Marchio Open dal 2014, si sviluppa su una strada di grande accessibilità, anche a persone disabili in carrozzina accompagnate o in autonomia. Domenica 30 giugno, alle 15, è prevista la fase finale dell’evento con la premiazione e l’inaugurazione ufficiale delle nuove opere che rimarranno, come è costume del Bas, nel bosco, liberamente visitabili nella natura ed esposte ai cambiamenti e alle modificazioni che il bosco stesso subirà con il passare del tempo.