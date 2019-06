Vigili del fuoco volontari e permanenti al lavoro in questi istanti in val Rendena: un incendio boschivo si è sviluppato in località Clemp.

Mobilitati i corpi di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Carisolo, oltre ai vigili del fuoco permanenti con l'elicottero, che sta facendo la spola con Campiglio (foto Facebook - Stefano Genta) da dove sta prelevando acqua per domare le fiamme.

IL RIFORNIMENTO DELL?ELICOTTERO A CAMPIGLIO