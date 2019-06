La Roma torna a Pinzolo. La squadra giallorossa del neoallenatore Paulo Fonseca, farà il ritiro estivo a Pinzolo.



Un ritorno graditissimo, in val Rendena, dove sono già partiti i lavori per accogliere al meglio la Roma e i suoi, si spera numerosissimi, tifosi.



Il ritiro a Pinzolo comincerà il prossimo 29 giugno e terminerà il 7 luglio, con la possibilità anche di restare per altri due giorni.



È la quarta volta che la Roma affida all’aria di Pinzolo la preparazione estiva: ci venne con il tecnico francese Rudi Garcia, poi con Spalletti e Di Francesco.



La Roma, a quanto si apprende, alloggerà ancora una volta all’hotel Beverly, a pochi metri dalla piazza che ospiterà la presentazione della squadra.



Il Corriere dello Sport ha anche anticipato i dettagli tecnici del ritiro: due campi a disposizione per la squadra: il centrale, dove verrà svolta gran parte delle sedute e dove giocheranno probabilmente due amichevoli. Il secondo invece è quello utilizzato maggiormente dai portieri e dai giocatori che avranno maggior bisogno di allenamenti individuali e fisici. Tra i due prati è situata la palestra.



Vicino al centro centro sportivo Pineta verrà allestita l’area dedicata ai tifosi, con il Nike Store dove i giocatori ogni giorno firmeranno autografi sulle maglie giallorosse.