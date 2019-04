Sono stati attimi terribili quelli vissuti nella serata di lunedì da una ventunenne che a bordo di una Fiat Sedici è uscita di strada lungo la statale 237 tra il ponte dei Servi e l’imbocco della galleria Balandin: all’altezza di una curva ha perso il controllo della vettura finendo lungo la scarpata che scende verso il Sarca: un volo tra alberi arbusti di poco meno di un centinaio di metri, dopo il quale miracolosamente la ragazza è riuscita a ad uscire da sola dall’abitacolo risalendo fino alla carreggiata e dando l’allarme.



L’incidente è avvenuto verso le 22 dell’altro ieri. La giovane stava viaggiando in direzione di Sarche a bordo della Sedici quando ha sbandato finendo oltre il limite della carreggiata, sulla propria sinistra.

L’auto è precipitata tra le piante e fortunatamente ha evitato le più grosse: uno schianto violento contro un tronco avrebbe potuto essere fatale per la ventunenne.



Stordita e spaventata, ma ferita tutto sommato lievemente, una volta resasi conto di essere tutta intera, la ragazza non si è persa d’animo, uscendo dall’auto e risalendo lungo il pendio. È riuscita poi con il proprio cellularea chiamare il 112, con il personale della centrale unica che ha inviato sul posto sanitari e vigili del fuoco. I volontari del corpo del Lomaso sono intervenuti assieme a due ambulanze e ai carabinieri della compagnia di Riva del Garda: la ragazza è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stata accolta con traumi e ferite ma non è in pericolo di vita.



La vettura è stata poi recuperata privatamente nella giornata di ieri, dopo che nella serata di lunedì era subito apparso impraticabile procedere immediatamente con le operazioni necessarie a riportare la Sedici a livello della strada.