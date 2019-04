Nevica in quota in tutto il Trentino, come da previsioni preannunciate da giorni (qui la situazione delle ore 12): anche in val Rendena in queste ore le strade sono innevate.

Per questo gli agenti della polizia locale del corpo della polizia locale di Pinzolo e Madonna di Campiglio hanno attivato a Sant'Antonio di Mavignola un posto di controllo per verificare che i mezzi in transito siano dotati di pneumatici da neve o catene.

Al momento, a differenza di quanto sta invece accadendo in alta valle di Sole, non si segnalano particolari disagi.