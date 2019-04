Poteva essere una tragedia, l’incidente di oggi pomeriggio intorno alle ore 16,30 a Fiavé: un anziano di 82 anni ha infatti perso il controlo del suo motocoltivatore, che è parito all’indietro per errore, sbalzandolo a terra. Il mezzo agricolo gli è passato sopra una gamba, provocandogli delle brutte fratture, e si è poi schiantato con il rimorchio contro una vettura parcheggiata nel piazzale della casa, in centro storico, in una laterale di via Tre Novembre.

L’uomo, ferito gravemente, è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza, coadiuvata dalla Polizia Locale delle Giudicarie e dai Vigili del Fuoco Volontari, mentre la Centrale Unica Emergenza predisponeva l’arrivo dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco di Trento: l’anziano è stato accolto al Santa Chiara di Trento, è ricoverato in osservazione.