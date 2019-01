Fiamme negli stabilimenti della pescicoltura Leonardi, a Preore.



L’incendio è divampato questa mattina, poco prima delle 9, all’interno di un capannone, adibito a magazzino,. per cause ancora da chiarire.



Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i corpi dei vigili del fuoco di Tione e di Tre Ville, con il supporto di alcune squadre di permanenti partiti da Trento.



Non risultano esserci, per ora, dei feriti.