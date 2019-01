Una forte scossa di terremoto si è verificata stanotte nel Trentino meridionale, con epicentro a Fiavé, tra Riva e Ponte Arche: la scossa è stata lieve (grado 1,7) ad una profondità che gli esperti stimanbo di 8 chiloemtri, ma è stata avvertita chiaramente dalla popoalzione ed ha creato viva apprensione, perché in molti hanno visto i lampadari di casa oscillare.

La sala sismica nazionale dell'Istituto Ingv l'ha registrata esattamente alle ore 22,27 ed ha fornito le coordinate geografiche latitudine 46, longitudine 10.88, quindi a circa 3 chilometri ad est del paese.

Sono già due gli episodi in Trentino in questo 2019: la precedente scossa era stata registrata il 5 gennaio scorso, con magnitudo 2 e localizzazione a Dro in Valle del Sarca. In quei giorni si erano verificati altri terremoti di lieve entità in Alto Adige, in Val d'Ultimo, e sulla cresta di confine con l'Austria. Un lievissimo movimento sismico era stato registrato in dicembre con epicentro in Val di Peio.