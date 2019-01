I Carabinieri della stazione di Pieve di Bono – Prezzo hanno tratto in arresto ieri un trentacinquenne del posto, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. La convivente dell’arrestato, spaventata per l’ennesima aggressione dell’uomo, era scappata di casa per trovare riparo in un rifugio di montagna, per poi chiamare il 112 riferendo di essere stata aggredita dall’uomo e di averlo visto allontanarsi alla guida della sua autovettura in direzione Storo.

Poco dopo il veicolo veniva intercettato a Baitoni da una pattuglia dell’Arma che era stata allertata dalla centrale operativa: il conducente del veicolo, alla vista dei militari, abbandonava il mezzo e si dava alla fuga ma veniva raggiunto e fermato poco dopo. Non contento, si è scagliato contro i militari ed aizzando contro i Carabinieri il cane che aveva al seguito il quale mordeva ad una coscia uno dei militari.

Sottoposto ad alcool test l’uomo risultava aver superato abbondantemente i limiti di legge. La convivente presentava una querela dalla quale era chiara la consumazione del reato di maltrattamenti in famiglia per cui, nello stato di flagranza, il trentacinquenne è statotratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Trento l’arrestatoè stato tradotto presso la casa circondariale di Verona.