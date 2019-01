È un valzer di cambi di proprietà fra le strutture alberghiere delle Giudicarie Esteriori.

Si sta perfezionando, ormai è solo questione di chiudere le formalità, la vendita dell’Hotel Bel Sit, all’ingresso della località di Ponte Arche, e fra poche settimane l’attuale gestione lascerà il posto ad un nuovo proprietario: ad acquisire la struttura alberghiera sono stati Mirko Rigotti e la moglie Elisa. Rigotti la cui famiglia è titolare della Residenza ristorante pizzeria Scoiattolo, a pochi passi proprio dal Bel Sit. Un investimento che non si vedeva da tempo nella località termale.

«Speriamo che si sviluppino le Terme - spiega Mirko Rigotti - poi logicamente gli imprenditori hanno semrpe fiducia nel futuro e nel proprio territorio quindi abbiamo deciso di fare questo passo. Le ultime due stagioni allo Scoiattolo sono andate bene, ecco la speranza è che le cose vadano sempre meglio soprattutto con uno sviluppo del comparto termale».

Spostandosi poi di qualche chilometro, a Campo Lomaso, Villa di Campo è passata di proprietà a Lucio Piana, già proprietario dell’Hotel Milano di Tione, recentemente affidato in gestione e aperto la scorsa estate dopo molti anni nei quali è mancata una struttura ricettiva nella località. «Servono parecchi lavori - spiega Piana - Al momento c’è ancora la gestrice precedente, persona molto in gamba. In questo periodo stiamo ragionando su cosa e come farlo, con dei professionisti del settore valuteremo a quale mercato e clientela rivolgerci e come farlo, su quale settore concentrarci. Io vedo grandi potenzialità in questa struttura, non c’è un’altra Villa di Campo, è unica, e questo è un valore aggiunto non da poco».

L’acquisto di Villa di Campo è stato concluso da poco più di un mese e il futuro è ancora da decidere: «Ci sono degli impegni nei prossimi mesi già presi dall’attuale gestrice - spiega Piana - per cui conclusi quelli faremo dei lavori per essere pronti per l’estate, è ancora tutto molto in divenire. Per il momento, abbiamo chiamato un paio di esperti del settore per capire su cosa concentrarci».

In poche settimane, due movimenti importati nel mondo alberghiero delle Giudicarie Esteriori e anche per il Sayonara, sempre a Ponte Arche, si parla di una vendita imminente. È invece Mario Bridi, gestore dell’Hotel Al Cervo, a smentire le voci che vogliono l’hotel in chiusura: «Sicuramente farò anche la stagione estiva - conferma - poi vedremo. La località termale è in una lenta agonia, perde due o tre punti percentuali ogni anno e non ci sono i margini per investire».

Non si tira indietro Bridi, quando gli si chiede un’analisi della situazione: «Non si vendono certo gli alberghi perché le cose vanno a gonfie vele, direi - spiega - ma al di là delle singole motivazioni, penso che ci sia una politica sbagliata da un ventennio di cui si stanno pagando le conseguenze. Lentamente ma sistematicamente le presenze calano ogni anno e i pazienti termali che arrivano qui sono lo 0,4% dei potenziali che in Italia soffrono di problemi di pelle. E qui ci sono Terme specializzate esattamente in questo. Di fatto gli albergatori si arrabattano come possono ma così non si va avanti senza un cambio netto di direzione che riporti a far crescere le presenze».