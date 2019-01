Il Consorzio BIM del Chiese è alla ricerca di nuovo personale. Per questo ha indetto ben tre bandi di gara per la selezione delle risorse necessarie. Il primo, la cui scadenza è fissata per venerdì 18 gennaio, prevede l'assunzione di una persona nel profilo professionale di funzionario informatico (cat. d) a tempo determinato e tempo pieno. «Per tale figura - commenta il Presidente del BIM del Chiese Severino Papaleoni - è stato fatto un primo tentativo di selezione nell'ottobre scorso registrando però una sola candidatura la cui risorsa si è ritirata prima della nomina della commissione». Per poter partecipare a tale selezione è richiesta la laurea magistrale in informatica, fisica, matematica ed ingegneria, o altre specializzazioni, come meglio specificato nel bando. «Al momento è esclusa - prosegue Papaleoni - la partecipazione per coloro che hanno il diploma di laurea triennale, in ragione del fatto che la professionalità ricercata dovrà assumere la Responsabilità dell'Ufficio Transizione Digitale per il BIM e per tutti i Comuni della Valle del Chiese rientranti nel territorio di competenza del Consorzio BIM del Chiese».

Il secondo bando di gara, la cui scadenza è fissata per venerdì 25 gennaio, prevede una selezione per la creazione di una graduatoria per sostituzione ed assunzione di un funzionario amministrativo a tempo determinato e tempo pieno.

Il terzo ed ultimo bando di gara, la cui scadenza è fissata per venerdì 8 febbraio, prevede l'assunzione di un assistente amministrativo/contabile (cat. c), con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno. «Siamo alla ricerca - afferma ancora Papaleoni - una professionalità anche senza precedente esperienza, con requisito minimo il diploma di scuola media superiore, da assumere con contratto a tempo indeterminato da inserire di ruolo nell'organico del Consorzio».

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Consorzio.