Buone notizie per le aziende di Storo ed in generale del basso Chiese. Entro fine gennaio infatti riaprirà i battenti il centro di raccolta zonale (CRZ) la cui riapertura è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Storo e dall’associazione Artigiani.

Nei mesi scorsi, nonostante alcune perplessità iniziali, c’era stato un incontro informativo aperto alle aziende che operano sul territorio.

Una serata a cui hanno partecipato diverse realtà produttive al fine di recepire gli eventuali vantaggi.

Il confronto, alla presenza dei referenti dell’amministrazione comunale guidata da Luca Turinelli, dell’associazione Artigiani e dei delegati della Comunità delle Giudicarie, ha avuto un riscontro positivo facendo così successivamente partire l’iter burocratico per la richiesta di riapertura agli enti competenti. «Siamo - commenta l’assessore del Comune di Storo con delega alle attività produttive e commercio Stefano Poletti - da mesi impegnati per riaprire a Storo il Centro di Raccolta di Zona riservato alle aziende. Il CRZ, un tempo già presente a Storo ma poi chiuso, accoglierà così le aziende locali interessate a conferire i rifiuti (specifiche categorie) prodotti durante l’attività produttiva, senza doversi per questo recare a Tione o affidarsi al servizio di trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti erogato da alcuni operatori privati abilitati».

Il progetto è partito anche grazie alla partnership e alla sensibilità dell’Associazione Artigiani e con il fondamentale supporto degli uffici della Comunità di Valle. «Si tratta - commenta la referente dell’associazione Artigiani <+nero>Cinzia Parisi - <+testo>di un’opzione importante per le aziende del basso Chiese. Con la riapertura del CRZ diminuiranno i tempi di smaltimento e i relativi costi di trasporti finora sostenuti che, grazie al possibile conferimento a Storo, verranno meno. Confermiamo che l’apertura - prosegue Parisi - avverrà entro la fine del mese di gennaio».

Le aziende che aderiranno al servizio potranno accedervi a pagamento sulla base di un tariffario conferendo determinate categorie di rifiuti. Il centro di raccolta zonale di Storo rimarrà aperto negli stessi orari di apertura del centro raccolta materiali, ovvero dal martedì al giovedì (8.30-12.30 13.45-17) e venerdì e sabato (8.30-12.30 13.30-17).