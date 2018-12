Entrano in un negozio di Madonna di Campiglio, chiedono di poter vedere alcuni anelli e poi se ne vanno.

Non prima, però, di averne rubato uno con una destrezza tale che la titolare e una dipendente dell'esercizio si sono rese conto di quello che era successo solo quando le ladre, un'anziana e una giovane, erano già lontane. Le malviventi, però, non sono riuscite a farla franca. Scoperte grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza sono state fermate dagli agenti della polizia locale di Pinzolo - Campiglio. Una delle due è stata denunciata per furto. È successo ieri, ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

Il comandante dei vigili, Filippo Paoli è soddisfatto per la rapida risoluzione del caso: «Le donne sono state prese in un negozio di abbigliamento. Si erano spostate lì dopo aver commesso il furto pochi minuti prima. Abbiamo perquisito la persona che ha rubato l'anello da 500 euro in caserma, ma purtroppo non abbiamo recuperato il gioiello».