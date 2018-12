È stata annullata la conferenza stampa prevista per domani a Pinzolo, in località Malga Cioca, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, per «inderogabili impegni istituzionali». Lo comunica l'ufficio stampa del Viminale precisando che le due motoslitte consegnate alla Polizia di Stato per l'operazione «Montagne Sicure» sono già operative.

A Roma il Ministro è alle prese infatti con l'approvazione della Finanziaria. La manovra al Senato é al rush finale con il maxiemendamento ufficiale atteso per oggi, dalle 14, a Palazzo Madama. In un clima di forte tensione con le opposizioni e dopo continui slittamenti del «maxi», atteso da ieri, la maggioranza gialloverde, salvo sorprese, dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata, con l'inizio delle votazioni dalle 20.

Intanto dalla Ragioneria sarebbero arrivati alcuni rilievi di criticità di copertura delle norme contenute nella bozza dell'emendamentone circolato ieri. Da qui la necessità di modifiche e limature che occuperanno tutta la mattinata prima della ufficializzazione del testo definitivo da sottoporre al voto dell'Aula.

In questo quadro sembra disinnescato il rincaro dell'Iva, ma all'interno della maggioranza si registrano ancora tensioni sulle norme che riguardano appalti,grandi opere e la vicenda Taxi- Ncc. Frizioni si sono registrate ieri anche sulla sanatoria fiscale introdotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto «saldo e stralcio» , che figurava nella bozza circolata ieri del «maxi».

Si allungano invece i tempi per il varo della manovra alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.