Una coppia trentina di Bondone di Storo è rimasta coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri in un grave incidente lungo la statale del Caffaro, in Val Sabbia, una quindicina di chilometri oltre il confine con la provincia di Trento: verso le 18.15 mentre viaggiavano verso Brescia, all’interno della galleria dopo Anfo, sono rimasti coinvolti in un violento scontro frontale.



La Fiat Punto sulla quale viaggiavano è stata centrata da una Volkswagen Golf a bordo della quale si trovava una famiglia straniera. Il conducente della Golf ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta finendo di schianto contro la Punto.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo dei volontari di Storo ed i vigili del fuoco di Salò, oltre a tre ambulanze dell’Areu lombarda e dei volontari di Vestone e Ponte Caffaro.

La peggio è toccata al trentino al volante della Punto e allo straniero alla guida della Golf: entrambi sono in gravi condizioni.