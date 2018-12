Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri in val Rendena: Osvaldo Sartori, falegname sessantacinquenne titolare di una ditta a Caderzone, è rimasto vittima di una caduta mentre era impegnato in un sopralluogo a casa di alcuni clienti, sempre in paese.



L’allarme è scattato poco dopo le 17.15 in via Duriga, nella parte alta del paese. L’artigiano è caduto a terra dopo un volo di circa quattro metri, mentre si trovava sul balcone dell’abitazione, dove era uscito proprio per alcune rilevazioni in vista della realizzazione dei parapetti. Il balcone era dotato delle protezioni provvisorie nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, tanto che, in base ai primi rilievi effettuati dagli agenti del corpo della polizia locale delle Giudicarie, pare che Sartori sia caduto sporgendosi dalle barriere, ma dopo aver messo un piede in fallo, scivolando sul materiale isolante posato a terra.



Subito gli operatori della centrale unica per le emergenze che hanno ricevuto la chiamata hanno allertato i vigili del fuoco volontari del corpo di Caderzone, oltre alle forze dell’ordine e al personale sanitario.

In via Duriga sono intervenuti otto uomini coordinati dal comandante del corpo dei volontari di Caderzone Tullio Sartori, mentre dall’aeroporto di Mattarello è stato fatto salire in val Rendena anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, il cui equipaggio è atterrato al campo sportivo del paese, per essere poi trasferito sul luogo dell’incidente.

Dopo aver ricevuto le prime cure ed essere stato stabilizzato, Osvaldo Sartori è stato trasferito in ambulanza da via Duriga al campo sportivo, a nord dell’abitato, verso Giustino.



Il sessantacinquenne, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasferito in volo all’ospedale Santa Chiara, dove è stato immediatamente raggiunto dai familiari. Sartori è molto conosciuto e apprezzato a Caderzone ed in tutta la Rendena non solo per la sua attività professionale, ma anche per il proprio impegno politico che l’ha visto in passato assumere anche il ruolo di consigliere ed assessore comunale nel proprio paese.