La Rete di Riserve Valle del Chiese compie un anno. Un anno di scelte, progettazione e, naturalmente, di primi risultati.

La parola «connessione» domina oggi la nostra quotidianità. Il lavoro, il mercato, le relazioni. Tutto funziona grazie alla possibilità di interagire e scambiarsi informazioni.

Per la natura vale lo stesso: isolamento e frammentazione rendono gli ecosistemi più vulnerabili. In Trentino le aree protette coprono quasi il 30% del territorio: numerose, diffuse e spesso di piccole dimensioni necessitano però di una gestione unitaria, in grado di assicurare loro un adeguato grado di connettività. Le Reti di Riserve, introdotte con la legge provinciale 11/2007, intendono perseguire questo scopo: gli enti locali, che volontariamente scelgono di adottare questo strumento di governo del territorio, si impegnano per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile delle zone di loro competenza, attraverso attività di tutela, valorizzazione, comunicazione e formazione.

Nel giugno 2017, i Comuni di Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone, la Comunità delle Giudicarie e il Bim del Chiese firmavano con la Provincia di Trento l’Accordo di Programma che istituiva la Rete di Riserve Valle del Chiese.

La porzione di territorio interessata si estende dalle sponde del Lago d’Idro, alle cime affacciate sulla Valdaone e ospita 11 aree protette, tra siti Natura 2000, Riserve Naturali Provinciali e Locali. Gran parte di esse sorge lungo il corso del Chiese, collegamento tra gli ambienti umidi in quota e quelli del fondovalle e «spina dorsale» dell’intera struttura. Nel suo operato, la Rete segue un approccio fondato su tre principi: partecipazione, tramite il coinvolgimento di cittadini e associazioni; sussidiarietà responsabile, attraverso la delega ai territori, e integrazione tra tutela della natura e sviluppo locale sostenibile.