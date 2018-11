Il comune di Pinzolo Madonna di Campiglio Mavignola e il suo operato a 360 gradi, è stato presentato ai cittadini dal sindaco Michele Cereghini e dagli assessori competenti, in un’interessante serata presso la Casa della Cultura e del sociale.

Presente, tra un’ottantina di persone, anche Roberto Failoni, assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della giunta Fugatti, ed ex consigliere comunale a Pinzolo (è stata ufficializzata in serata la surroga da parte di Tommaso Bruti che prenderà il suo posto in consiglio) e Diego Binelli, presente sia in veste di onorevole che di assessore ai lavori pubblici, espropriazioni e sicurezza che ha elencato le opere realizzate a partire dal 2015, giorno d’insediamento della giunta Cereghini.

A rompere gli indugi il primo cittadino che ha presentato in maniera informale il probabile bilancio dell’anno che sta per finire e che si attesterà verosimilmente intorno ai 19 milioni e mezzo di euro. La parte corrente è fissata all’incirca in 14,5 milioni, costituiti per circa la metà da gettiti Imis, ovvero 8.800.000.

Il fondo perequativo provinciale costerà al Comune 3,8 milioni di euro, mentre ad Apt e agli altri enti di promozione turistica verranno destinati quasi 1.500.000 euro, alle associazioni sportive e culturali 450.000.

La spesa per i dipendenti comunali incide per 2.756.000 euro, destinati ai circa 60 dipendenti fissi che in periodo di alta stagione arrivano ad essere più di 100, per garantire i servizi ad una popolazione che oscilla tra i 3.000 cittadini residenti ai quasi 50.000 che soggiornano nei periodi di massima affluenza turistica.

Al piano opere pubbliche sono stati o verranno destinati in tutto 3.856.000, nel quale fra le voci più onerose spiccano il marciapiede Fortini - Madonna di Campiglio 1 milione di spesa, i quasi 400 mila euro per la sistemazione dello svincolo in via Miliani verso il Palazzetto del Ghiaccio, la sistemazione del marciapiede in via Castelletto a Campiglio 666.000 e il piano asfalti, quest’anno particolarmente oneroso, 543.000 euro, ma per una scelta ben precisa cioè far confluire le spese del 2018 e degli appalti del 2019, per permettere così ai lavori di iniziare in anticipo e terminarli prima dell’estate.

Dopo il ricco intervento di Cereghini la parola è passata prima ad Albert Ballardini, vicesindaco ed assessore all’urbanistica, mobilità e viabilità, che ha annunciato la probabile adozione della variante del piano urbanistico nei primi mesi del 2019; successivamente a Maria Lina Quagli, assessore alle politiche sociali, che ha portato a conoscenza del progetto già in atto dei riconoscimenti ai turisti che per più di 50 anni soggiornano nella località e che si è rivelato particolarmente gradito. Un attestato che rinsalda i legami tra chi lo riceve e la comunità locale.

Luca Vidi, assessore al patrimonio forestale ha fatto la conta dei danni avvenuti durante il recente maltempo, fortunatamente molto minori rispetto ad altre zone del Trentino, ma che incideranno almeno per il 60% nei prossimi anni sugli introiti derivanti dalla cessione del legname nelle casse comunali, che fruttavano negli anni passati fino a 300.000.

Ha chiuso il quadro degli assessori Giuseppe Corradini, che dopo aver tracciato una panoramica sulle situazioni critiche e da risolvere per quanto riguarda la sicurezza e il decoro urbano, ha offerto una carrellata di grandi eventi in programma: i consolidati mercatini di Natale da 26 casette, la 3tre, la Vertical Up, la cena in Telecabina, e il party di Capodanno a Campiglio che quest’anno avrà come partner Radio Deejay.

Non si esclude anche il ritorno di una grande star allo Chalet Fiat, sullo stampo di Bob Sinclair l’anno scorso che fece il pieno di pubblico con migliaia di giovani provenienti da molte parti d’Italia per assistere all’insolito concerto e un secondo ritiro del Bologna Calcio, al momento la pista più calda per quanto riguarda la stagione estiva.