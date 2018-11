Sono arrivate ieri, ufficialmente, le dimissioni da primo cittadino di Tione di Mattia Gottardi che lascia al suo secondo mandato dopo aver centrato l’elezione a consigliere provinciale.

«Oggi - ha voluto pubblicare un ringraziamento pubblico Gottardi, sul suo profilo Facebook - dopo quasi nove anni di orgoglio, onore e responsabilità per aver servito e rappresentato la mia Comunità, ho rassegnato le mie dimissioni da Sindaco di Tione di Trento. Un grazie di cuore a chi mi ha sostenuto: la Giunta ed il Consiglio Comunale, i dipendenti del Comune e le tante persone senza ruoli ma con tanta passione. Vi sono riconoscente. Ora inizia ufficialmente un nuovo percorso, come sempre al servizio ed a disposizione delle persone e per il Bene della nostra Terra».

Lo aveva detto anche prima del successo elettorale che in ogni caso, comunque fosse andata l’avventura verso un seggio in consiglio provinciale, da sindaco si sarebbe dimesso, anche se la legge non lo obbligava. Alla fine è stato il più votato nella Civica Trentina, incamerando 2.056 preferenze, l’80% delle quali proprio nelle sue Giudicarie,

Prende quindi le redini dell’amministrazione tionese fino alle prossime elezioni, nel maggio del 2019, il suo vice Eugenio Antolini, già assessore con competenza a foreste, agricoltura e territorio, viabilità e cantiere comunale. «Per ora assumo le funzioni di sindaco - spiega Antolini - siamo a sei mesi dalle elezioni, la prossima settimana faremo una riflessione più approfondita come gruppo di maggioranza su come affrontare i prossimi mesi, per ora andiamo comunque avanti così portando avanti il lavoro amministrativo e le oepre che sono in corso».