A partire dal prossimo 18 novembre prenderanno il via i Mercatini di Rango, una delle manifestazioni invernali più suggestive e frequentate di tutto il territorio trentino, con oltre centomila visitatori attesi da ogni parte d’Italia e del Nord Europa.

Per il sedicesimo anno consecutivo, infatti, il piccolo paese del Bleggio ospiterà il tradizionale evento, che coinvolge tutto il paese nella creazione di una vero e proprio villaggio del Natale, con una novantina di espositori provenienti da tutto il Trentino. Proprio in relazione all’altissima affluenza registrata negli anni passati, l’iniziativa, che si terrà in tutti i fine settimana di dicembre, prevede una chiusura posticipata, che avverrà con la fine del mese di dicembre. In tal modo, gli organizzatori, prevedono di riuscire a distribuire meglio le visite, cercando di evitare gli affollamenti degli anni passati. Inoltre, tra le novità dell’anno, si annoverano anche il recupero di una tradizione locale, il cosiddetto «Filò», la creazione di un percorso dedicato internamente alle bifore, le tradizionali finestre medioevali presenti nel borgo storico, ed un intero fine settimana per sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere, con l’allestimento di una scalinata dedicata alle vittime di femminicidio.

«Abbiamo lavorato tutto l’anno - dice Adriano Riccadonna, il presidente dell’associazione locale che si occupa di promuovere ed allestire il mercatino - per rinnovare la proposta, ed offrire ai visitatori un evento inedito ed originale, all’interno di uno dei borghi medioevali più caratteristici d’Italia. Quest’anno abbiamo cercato di coniugare la manifestazione con le tradizioni del luogo, selezionando attentamente gli espositori presenti (tutti trentini) e garantendo un’attenzione particolare alle famiglie ed agli anziani, con servizi dedicati».

I Mercatini di Rango, che nel corso degli ultimi anni hanno riscosso un successo internazionale, richiamando persone anche dalle regioni e dai territori più lontani, quali la Puglia. A differenza di quanto avviene in altre città dell’arco alpino e del Nord Europa, non vi sono casette di legno prefabbricate, ma tutto il paese diventa un piccolo mercato, reso possibile grazie all’apertura dei volti in pietra delle abitazioni presenti nel centro storico, perfettamente conservato secondo un antico impianto architettonico contadino. Tra stretti vicoli e passaggi pedonali illuminati con torce, piazzette nascoste e androni, la manifestazione porta così i visitatori a muoversi all’interno di un luogo unico e di pregio, dove non sono ammessi veicoli a motore.

«Registriamo una grande crescita nella qualità dell’offerta - spiega il sindaco del Bleggio superiore Alberto Iori- in quanto i mercantili offrono un’esperienza unica nel suo genere, non paragonabile ad altri eventi del periodo».

Anche quest’anno, gli organizzatori hanno riservato un’accoglienza particolare per i bambini, con un servizio di baby-sitting assicurato mediante la presenza di educatrici professioniste.

Infine, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, nel weekend del 24 e 25 novembre l’intero paese si vestirà di rosso, ed i visitatori sono invitati ad indossare un capo dello stesso colore e di portare con sé un paio di scarpe in tinta, in modo da realizzare un’opera di commemorazione delle vittime di femminicidio sulla scalinata di accesso al borgo.

Per maggiori informazioni mercatinidirango.it.