C’è anche Marco Katzemberger tra i trenta membri del nuovo Consiglio direttivo di Ferderparchi Europarc Italia, eletto durante il IX Congresso nazionale che si è concluso a Roma giovedì 25 ottobre. Albergatore della Valle di Sole con attività a Folgarida, e presidente del progetto «Qualità Parco» nato nell’ambito del Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, Katzemberger entra nel direttivo della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali in veste di «esperto». Katzemberger, infatti, è stato chiamato all’incarico in quanto esperto del settore turistico, un ambito in cui sempre di più gli enti di protezione ambientale stanno investendo per diventare sempre più degli attori nello sviluppo delle comunità locali. «È la prima volta che in Federparchi entra un albergatore - commenta Katzemberger -. Di solito il direttivo è composto da presidenti o direttori di parchi. Sono estremamente contento e soddisfatto della fiducia che mi è stata rivolta». Si tratta quindi di un importante riconoscimento personale per l’impegno di Katzemberger che da anni è un protagonista della vita del Parco Naturale Adamello Brenta e, come si legge sul sito web dell’ente, di «una garanzia per il proseguimento del lavoro di rafforzamento del legame tra imprenditoria e aree protette a favore di uno sviluppo sostenibile concreto».