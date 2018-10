Sarà un weekend all’insegna della tradizione quello che si appresta a vivere l’intera comunità di Valdaone. Questo fine settimana infatti si terrà la quattordicesima edizione del «Festival della Castagna» organizzato dal Comitato per la promozione della castagna, in collaborazione con il Comune di Valdaone.

Da oggi a domenica infatti saranno diversi gli eventi proposti il cui tema principale sarà, ovviamente, la castagna. Si parte alle ore 20.30 di oggi, presso il teatro comunale di Bersone, dove si terrà la serata informativa e divulgativa sul tema della coltivazione della castagna. All’incontro, dal titolo «La Castanicoltura tra passato e futuro», interverrà Giorgio Maresi ricercatore della Fondazione Edmund Mach.

Nella giornata di sabato, invece, anche nell’ambito delle iniziative promosse in ricorrenza del «Mese Rosa» dalle amministrazioni comunali di Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo, è in programma la «camminata geopoetica» in compagnia del giornalista scrittore Davide Sapienza. Il ritrovo è fissato per le ore 15:00 in Località «Pracul», nel cuore della Valle di Daone. La serata proseguirà poi presso «Villa de Biasi» a Daone con la tradizionale castagnata in compagnia della musica proposta dal gruppo «Boomerang».

Nel pomeriggio conclusivo di domenica infine, presso il Piazzale delle Ex Scuole di Praso, ci sarà il momento ufficiale della quindicesima edizione del «Festival della Castagna» con un momento conviviale, allietato dalla fisarmonica di Marco Corradi, in compagnia di alcuni rappresentati della comunità gemellata di Alviano (Umbria).

Alle ore 15.30 si terrà invece l’esibizione del ballo tradizionale «La Paris» cui seguirà, a chiusura della tre giorni di festa, il secondo laboratorio gastronomico di educazione ambientale «Chi mangia sano va lontano» proposto dal Distretto Famiglia Valle del Chiese e condotto dal dottor Gianni Ambrosini e dallo chef Gianni Cassanelli. Appuntamento quindi nel fine settimana dove, oltre alla possibilità di poter trascorrere qualche momento in compagnia avvolti dai colori spettacolari che la natura offre in queste giornate d’autunno, ci saranno alcuni momenti formativi per un corretto stile di vita.