Gli studenti dell'istituto Lorenzo Guetti di Tione, il complesso scolastico delle Giudicarie, volano a Cork e Londra. L'opportunità nell'ambito dell'Alternanza scuola – lavoro: 31 studenti del centro scolastico tionese sono partiti per un'esperienza che ha unito lo studio della lingua e la capacità di adattamento nel vivere con delle famiglie inglesi al tirocinio lavorativo presso enti privati e pubblici del Regno Unito.

La scuola, che ha visto le esperienza all'estero finanziate da Provincia e Unione Europea, ha accompagnato nell'esperienza i giovani studenti giudicariesi. «Prima del viaggio – spiegano gli insegnanti che hanno seguito i ragazzi nell'attività - gli studenti, dopo una selezione di tipo linguistico e motivazionale, hanno partecipato a corsi di preparazione specifici con il fine di approfondire la lingua e la cultura con cui si sarebbero dovuti destreggiare all’estero».

«Comparare il contesto locale con altri - proseguono i docenti - permette loro di sviluppare una visione “glocal”, apprezzando quello che il Trentino offre loro e, allo stesso tempo, carpire spunti innovativi per lo sviluppo di buone pratiche in vari ambiti. Le esperienze realizzate all’estero hanno l’obiettivo di arricchire gli studenti sia sul piano personale sia su quello professionale, facendoli sentire parte integrante del contesto europeo e di un mondo del lavoro aperto e dinamico, ricco di opportunità per chi è disposto a mettersi alla prova.

Entusiasti i ragazzi, usciti dal guscio protetto delle famiglie per mettersi alla prova, con la scuola alle spalle a garantire che l'esperienza fosse formativa e interessante.