Dopo una lunga attesa (oltre un anno e mezzo dopo l’inaugurazione) la palestra comunale «Centro Sportivo Fiana» di Bondo, frazione del Comune di Sella Giudicarie, apre finalmente i battenti.

Il consiglio comunale, nella seduta del 5 ottobre scorso, ha infatti approvato il Regolamento per l’utilizzo della nuova e accogliente struttura stabilendo inoltre le quote di rimborso spese, differenziate secondo la tipologia degli utilizzatori. L’opera, le cui pratiche sono iniziate nel 2008, è costata 3.120.000 euro: 181.672,54 pagati di tasca propria dal Comune mentre gli altri 2.934.615,38 finanziati con contributi provinciali sul Fondo per lo sviluppo locale. La linea voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Franco Bazzoli è quella volta a favorire ed incentivare lo sport giovanile.

«Verrà infatti concesso - commenta l’assessore allo sport ed alle politiche giovanili Brunella Valenti - l’utilizzo prioritario all’Istituto Comprensivo di Tione nei periodi dell’attività scolastica e, a seguire, alle società sportive dilettantistiche, alle associazioni iscritte al registro pubblico del Coni, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive e discipline associate al Coni. Il tutto al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport - intesa sia come momento di sviluppo psicofisico, sia come occasione di incontro sociale. In particolar modo, l’amministrazione comunale intende sostenere chi già sul territorio svolge tali attività e chi porterà qualcosa di nuovo per offrire maggior opportunità ai nostri giovani».

Solo in un secondo momento quindi e dopo aver soddisfatto le richieste della scuola e delle associazioni sopra citate, la Palestra potrà essere assegnata ad altri soggetti richiedenti che contribuiscano alla promozione sociale, civile e turistica della comunità e del territorio. Il regolamento approvato nell’ultima seduta consiliare prevede che per l’assegnazione dell’utilizzo della palestra in modo continuativo le richieste verranno evase entro il 15 giugno di ogni anno (eccetto l’anno di istituzione del Regolamento) mentre per le autorizzazioni relative ad un utilizzo saltuario le richieste devono essere presentate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio dell’attività o manifestazione sportiva. «Sicuramente - commenta l’assessore competente Valenti - l’iter per la “messa in campo” della struttura non è stato quello sperato. L’inaugurazione di due anni fa avrebbe dovuto sancire l’inizio di tutta l’attività, ma subito si è dovuto far fronte ad un’ulteriore serie di problematiche che hanno ritardato la partenza. Una maratona che sembrava infinita, piena di ostacoli e di tensioni, ma che oggi ha tagliato il traguardo. Siamo di fronte - prosegue Valenti - a un sistema che a volte demoralizza, ma che non può e non deve fermare l’entusiasmo e la voglia di poter far qualcosa per rendere migliore quello che abbiamo e per sostenere la crescita degli adulti di domani. Per questo, nonostante siano passati due anni voglio ribadire con forza quanto detto in occasione dell’inaugurazione. E’ con tre “s” che voglio lasciar godere tutti i futuri utilizzatori di questo nuovo impianto sportivo: Sport, Squadra e Salto. Lo sport è la parola centrale, capace di essere forza propulsiva per turismo, benessere, agonismo, tutti aspetti che grazie a questo nuovo centro sportivo potremo valorizzare al massimo. Ma anche la squadra, perché da soli si va poco lontano e da soli tutto questo non sarebbe stato possibile, così come senza obiettivi condivisi non si arriva alla meta. Infine il salto in avanti, importante proprio oggi con una struttura come la nostra, perché senza il coraggio di fare piccoli, e grandi cambiamenti, non avremo mai tagliato questo importante traguardo. E’ difficile? Sì ma forse ne vale la pena».

L’amministrazione comunale di Sella Giudicarie, come confermato dal sindaco Franco Bazzoli, intende inoltre procedere con la sistemazione delle aree esterne limitrofe alla struttura. «Stiamo lavorando ? ha confermato il primo cittadino di Sella Giudicarie ? al completamento delle aree esterne. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso «vita» dedicato all’esercizio quotidiano, un campo per praticare gli sport più comuni quali calcio, volley e basket ed un’area parcheggio. Con questi lavori, che contiamo di poter iniziare al più presto, completeremo interamente un’opera tanto attesa che farà da volano allo sport e all’associazionismo locale».

Con questo «nuovo inizio» anche gli impegni ufficiali di alcune associazioni locali si terranno nell’accogliente struttura di Bondo a partire dalla sfida di calcio a 5 femminile (fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 20 ottobre) in cui le padrone di casa dell’Alta Giudicarie, dopo aver brillantemente superato i primi due turni di Coppa, esordiranno in campionato contro la compagine del Castel Ivano.