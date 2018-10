«Oh? che bella guerra!». È questo il titolo dello spettacolo con cui sabato, 20 ottobre, dalle 21 all’Auditorium dell’Istituto Guetti di Tione la Filobastia di Preore e la Filodrammatica di Giustino presenteranno ufficialmente la 14ª «Rassegna teatrale Tre Ville» e la 21ª «Rassegna teatrale ‘Nsema a Far filò».

Un’iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, vede collaborare le due realtà per proporre un calendario ricco di opere teatrali.

Dalle commedie classiche dialettali a testi più impegnativi messi in campo dalle filodrammatiche trentine senza dimenticare la presenza degli attori professionisti di «Stivalaccio Teatro».

«Questo - sottolinea Stefano Giacomini, vice presidente della Filobastia di Preore - è il secondo anno che proponiamo le rassegne assieme e lo facciamo per coordinarci ed evitare di proporre le stesse cose o di sovrapporre le date».

Prosegue anche la volontà di proporre spettacoli di qualità ad un prezzo accessibile: «l’impegno per organizzare la rassegna - prosegue - è molto, anche per quanto riguarda la parte economica perché investiamo in cultura e questi stessi spettacoli, in altri teatri, hanno prezzi molto alti».

Bis anche per la compagnia «Stivalaccio Teatro»: «l’anno scorso - aggiunge Giacomini - aveva portato a Preore «Romeo e Giulietta». Quest’anno invece sarà a Giustino, il 15 dicembre, con la tragicommedia dell’arte «Don Chisciotte»».

L’onere e l’onore di aprire ufficialmente gli appuntamenti andrà però al Gad di Trento che, sabato 20 ottobre all’auditorium, alle 21 alzerà il sipario dell’Auditorium sullo spettacolo di cabaret «Ohi che bella guerra», vincitore della rassegna arcense «Il sipario d’oro». «Un’iniziativa - aggiunge Gioacchino Castellani, responsabile amministrativo dell’Istituto d’Istruzione Guetti - a cui abbiamo voluto partecipare come Istituto, anche grazie al contributo della Comunità di Valle. In mattinata lo spettacolo verrà dunque proposto ai ragazzi delle classi IV e V. La sera invece l’entrata sarà gratuita per 200 studenti delle classi I, II e III».

Largo poi alle due rassegne, che avranno come location Casa Mondrone a Preore e il Teatro comunale di Giustino. A Preore si parte il 10 novembre con la Compagnia di Laives e «Il marito di mio figlio» mentre Il 17 novembre, a Giustino, sarà la volta della filodrammatica «Tra ‘na roba e l’altra» di Cavrasto con la commedia «Onoranze funebri malcontenti». La staffetta tra i due borghi giudicariesi proseguirà nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

A chiudere gli appuntamenti di Preore sarà lo spettacolo fuori concorso «Triketrak» che il 3 marzo porterà sul palcoscenico gli attori della Filobastia. Il 13, il 14, il 27 e il 28 sarà invece la volta di Giustino con i padroni di casa impegnati nella loro nuova commedia dialettale di Brunetto Binelli.

L’entrata ai singoli spettacoli è di 7 euro, c’è però la possibilità di acquistare l’abbonamento rivolgendosi al Bar Alpino di Preore, al Consorzio Turistico Giudicarie Centrali o al bar Ancora di Giustino.