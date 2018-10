Un corso di riqualificazione a supporto del turismo. È questa la proposta dell’Agenzia dell’Entrate che, attraverso la società Dream Srl, organizza in Giudicarie il percorso «Portiere e manutentore di Hotel e Residence». Destinatari dell’iniziativa i disoccupati che, se iscritti alle liste del servizio Lavoro dell’Agenzia, potranno accedervi gratuitamente. Sono 122 le ore in programma, inserite in 6 moduli, che partiranno il 25 ottobre previo il raggiungimento di 10 iscritti. L’iniziativa verrà presentata al pubblico mercoledì, 10 ottobre, alle 17 nella sede del Centro MeTe.

«Durante l’incontro di mercoledì - spiega l’amministratore di Dream Srl, Luca Salvaterra - ci saranno sia un momento informativo che uno «sportello» per avere maggiori informazioni e capire se si hanno i requisiti per partecipare. Il corso è completamente gratuito per coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione».

Ecco quindi che, se le iscrizioni saranno sufficienti «i partecipanti - prosegue Salvaterra - potranno acquisire competenze che servono alle aziende prima dell’avvio della stagione invernale. Nei giorni scorsi abbiamo condiviso il progetto anche con l’Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena che ha già informato i suoi aderenti in merito a questa possibilità».

Un corso «professionalizzante», dove la parte pratica sarà preponderante, nato dopo un confronto sui bisogni delle imprese turistiche locali. «Lo scorso anno - aggiunge il responsabile - abbiamo svolto una attività di ascolto ed analisi dei bisogni delle imprese turistiche nelle Giudicarie ed è emersa la necessità di assunzione di personale formato adeguatamente per le attività di portierato notturno, manutenzione nelle camere e nelle aree esterne. Ma per questa figura non esistono in zona proposte di formazione». Una sfida visto che, conclude Salvaterra «volevamo smentire il fatto che interventi di questo tipo non si possano fare in periferia, visto che di solito queste iniziative vengono tutte fatte sull’asse dell’Adige». Ai frequentanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.