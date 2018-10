La «Comunità Murialdo» in collaborazione con il Piano Giovani Valle del Chiese e nell’ambito della politiche giovanili della Provincia organizza un percorso rivolto a genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti (dalla quinta elementare alle quinta superiore) in cui i partecipanti possano apprendere dei consigli utili a un dialogo corretto e costruttivo con i figli.

L’iniziativa si sviluppa in tre incontri, il primo dei quali, in programma il 12 ottobre, dal titolo «Capacità di vita (life skills)». Una serata dedicata al riconoscimento e alla gestione delle emozioni in cui si tratteranno le capacità di vita, ovvero quelle abilità che orientano le nostre scelte. Si proseguirà poi il 19 ottobre con la serata «Scegli con stile» dedicata a «in-formarsi» per essere protagonisti responsabili e consapevoli dei nostri comportamenti trattando tematiche come, scelte consapevoli, consumo di alcol, fumo di sigarette e droghe illegali. Il terzo ed ultimo appuntamento è invece in programma il 26 ottobre con la serata «Comunicazione da cuore a cuore versus muro contro muro» dedicata alla comunicazione efficace, ovvero l’abilità di sapersi esprimere, verbalmente e non, in modo coerente con i propri pensieri, la propria cultura e i propri valori.

Attraverso delle attivazioni verranno trattati i temi rapporto genitori-figli con uno spazio dedicato alla presentazione dei servizi presenti sul territorio a cui potersi rivolgere per avere chiarimenti.