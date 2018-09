È attiva soltanto da qualche settimana ma ha già riscontrato parecchi apprezzamenti.

Stiamo parlando di «Casa Gelani-Mezzi», stabile recentemente restaurato situato in Piazza Malfer a Storo, diventata la nuova sede della «Comunità Murialdo» che ha salutato, con un pizzico di malinconia, la precedente sede messa a disposizione dell’Oratorio di Storo a cui tutti erano affezionati.

La ristrutturazione di «Casa Gelani-Mezzi» è stata curata dall’amministrazione comunale di Storo, proprietaria dell’immobile.

La «Comunità Murialdo» opera da diversi anni in Valle del Chiese e, grazie alla suo prezioso ed apprezzato operato, è diventata ormai un punto di riferimento per molti giovani ragazzi della Valle del Chiese.

«La nuova sede è accogliente e molto bella - afferma la responsabile della Comunità Murialdo Sandra Beltramolli - . Soddisfa pienamente le nostre esigenze e ci permette di svolgere al meglio le attività con i nostri ragazzi. Mi preme ringraziare di cuore l’oratorio per averci calorosamente ospitato in questi anni. Al contempo ringrazio l’amministrazione comunale di Storo per averci messo a disposizione questa rinnovata struttura».

Attualmente nella nuova sede è attivo un centro diurno che si occupa principalmente di aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti e di fornire supporto ai giovani. L’amministrazione comunale ha nei giorni scorsi visitato la nuova sede di Comunità Murialdo Valle del Chiese.

«La nuova sede - scrive l’amministrazione sulla propria pagina facebook - risponde in primis alle esigenze di uno spazio più congruo rispetto al numero dei ragazzi che frequenta il centro nelle varie attività e servizi erogati, inoltre grazie ai nuovi spazi a disposizione sarà possibile dare il via a nuovi progetti dedicati alle politiche giovanili».

«La nostra attività è in costante crescita - prosegue Beltramolli - e siamo ormai consapevoli dell’importante ruolo che abbiamo assunto all’interno delle nostre comunità. Nel mese di ottobre saranno proposti diversi corsi i cui dettagli saranno resi noti tra qualche giorno».

Soddisfazione quindi per la nuova della Comunità Murialdo che svolge, ormai da diversi anni, un ruolo fondamentale a servizio della comunità, delle famiglie e degli adolescenti.