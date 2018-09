Segnatevi le date: 28-29-30 settembre. Una tre giorni nel segno della farina gialla di Storo, «l’or da Stor» da cui nasce la polenta, antico alimento della gastronomia rurale piatto principe della Valle del Chiese.

Il «Festival della Polenta», giunto ormai alla sua quarta edizione, è stato presentato presso la sede del Consorzio Turistico Valle del Chiese con la partecipazione del presidente di Agri ‘90 Vigilio Giovanelli, e della presidente Daiana Cominotti: «Abbiamo sempre creduto in questa iniziativa che va a chiudere una stagione importante per la Valle del Chiese in termini di numeri per il turismo. Per questo evento ringrazio la Pro loco che abbiamo supportato in termini di comunicazione, investendo tutte le risorse a disposizione».

Nicola Zontini, presidente della Pro loco di Storo, oltre a ringraziare i suoi quaranta volontari vera anima di questo evento, si dice soddisfatto della preparazione: «Grande spirito di entusiasmo ci fa da padrone dopo il successo dello scorso anno (oltre 5000 di visitatori provenienti da più regioni), un grande evento per la Valle che richiede mesi di preparazione».

La giornata di domenica 30, vero clou dell’evento, sarà un cooking-show live (dimostrazione di ricette dal vivo) dove la polenta verrà cucinata in numerose varianti lungo un itinerario del gusto che toccherà le principali piazze del centro storico di Storo, per assaporare queste pietanze della tradizione locale e godere a pieno della genuinità del un territorio.

Undici saranno i gruppi di Polenter a contendersi la «Ramina d’oro» con sei tipi differenti di polenta (Carbonera, di Patate, Cocia, Macafana, Tiragna, Polenta e rape e Polenta del Moleta, oltre alle novità rappresentate dalla Polenta e Noci dalle vicine Giudicarie esteriori e dalla Polenta delle Streghe cucinata con grano saraceno, formaggio, ortiche e castagne).

Il programma del Festival della Polenta, inserito tra le cinque sagre d’autunno del Trentino e promosso da Trentino Marketing oltre che dal Bim del Chiese, si aprirà domani sera con il concerto jazz della «Big Square Orchestra» presso Storo E20 (alle 20.30). Nella giornata di sabato invece, oltre al concorso di pittura per i bambini della scuola primaria di Storo, ci sarà in serata presso la sede della Cooperativa Agri ‘90 una tavola rotonda «Dalla tradizione all’innovazione, l’agricoltura di montagna come arma vincente per le giovani generazioni», con testimonianze in prima persona di giovani imprenditori agricoli delle Giudicarie e della Valle di Ledro oltre a al presidente della Coldiretti Trentina Gianluca Barbacovi e Luis Durnwalder (ex presidente della Provincia di Bolzano).