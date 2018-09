Dopo Fiavè, da settembre dell’anno scorso, e Ponte Arche, quest’estate, il basket da ottobre approda anche a Bondo.

I corsi sono aperti a bambine e bambini da 5 anni in su tutti i lunedì e mercoledì nella nuovissima palestra di Fiana di Bondo. Questo grazie a Giudicarie Basket, società nata solo un anno fa per portare la pallacanestro in una valle dove questo tipo di offerta sportiva non c’era mai stata. Il primo passo fu quello di aprire una Scuola Basket a Fiavè: in poche settimane gli iscritti hanno subito raggiunto cifre sorprendenti (quasi 50), partecipato ai primi tornei minibasket e addirittura assistito dal vivo, da ospiti coinvolti nella presentazione delle squadre, ad una partita di serie A dell’Aquila Basket.

Dunque, l’iniziativa di quest’estate, quando la Scuola Basket non ha fermato la sua attività come tradizionalmente si fa seguendo il calendario scolastico, ma l’ha proseguita all’aperto, scegliendo il bellissimo parco delle Terme di Comano (Ponte Arche) come sede degli allenamenti settimanali. Che ha proposto a tutti, turisti compresi. Il seguito avuto a Fiavè e l’apprezzamento di molte famiglie della valle, hanno spinto Giudicarie Basket a scollinare il Passo del Durone e provare a proporre corsi per bambini anche a Bondo, sede che potrebbe rappresentare la Busa di Tione, la Val di Breguzzo e sicuramente parte di Rendena e Chiese.

I corsi sono già iniziati ma le iscrizioni saranno aperte in qualsiasi momento dell’anno, con la possibilità di svolgere lezioni di prova gratuite. Appuntamento il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 per i più piccoli (primi anni di scuole elementari) e dalle 18.30 e 19.30 per i più grandi (a seguire) con istruttori locali freschi di corsi federali. Ai corsi di Fiavè (dal martedì al venerdì, per tutte le età) e quelli nuovi di Bondo si aggiunge poi un altro importante progetto, che con l’attività della squadra senior di Promozione completa la proposta cestistica della Valle: il progetto In-Super-Abili, pensato in collaborazione con Comunità Handicap e Coop. Incontra per avvicinare al gioco anche ragazzi con disabilità, che ogni 2° martedì del mese si alleneranno a Fiavè in un gruppo che li includerà agli altri già iscritti alla Scuola.

Grazie al supporto di Aquila Basket che ha permesso a Giudicarie Basket di poter fare affidamento sull’esperienza di Marco Calamai (da 20 anni allenatore di squadre composte da ragazzi diversamente abili), che ha benedetto l’inizio del percorso e promesso che durante l’anno riuscirà anche a seguire uno degli appuntamenti in palestra.