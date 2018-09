Dopo le dimissioni di Giancarlo Cescatti, il Comitato esecutivo dell’Azienda di promozione turistica Campiglio Pinzolo Rendena ha nominato

Michela Valentini (foto) responsabile dell’Area Marketing, comunicazione e commerciale.

L’arrivo di Michela Valentini si inserisce nel solco della nuova riorganizzazione della struttura di ApT cominciata all’inizio del 2017 con la creazione di tre comparti operativi: Area Amministrativa, Area Marketing, comunicazione e commerciale e Area Prodotto, accoglienza ed eventi, coordinati ciascuno da uno specifico responsabile di settore.

Michela Valentini è nata e ha vissuto a Tione. Laureata in Scienze economiche, dal 1996 è amministratrice delegata di «SL&A turismo e territorio», società di consulenza specializzata sulle tematiche turismo, ambiente ed economie locali.

Con il suo arrivo a Campiglio, mette a disposizione degli operatori un’esperienza ventennale nella realizzazione di Piani strategici del turismo (Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Lazio) e di Programmi operativi di marketing per il rafforzamento della «marca territoriale» e dei suoi elementi di identità, la costruzione di nuovi prodotti e le relative leve della promo-commercializzazione sia off che on line. È stata co-founder del tour operator «Un’altra cosa Travel» e, di recente, ha dato vita all’associazione «Rete Turistica Rurale» pubblicando il manuale per operatori «L’anima verde d’Italia».

Il suo primo lavoro, dopo il conseguimento del master in Marketing dei servizi turistici, è stato proprio all’Azienda di Promozione Turistica di Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena con l’incarico di direttore. «È qui che torno con grande piacere – ha affermato Michela Valentini al momento dell’insediamento – convinta che l’esperienza acquisita vada trasmessa proprio ai luoghi da cui sono partita, per mettere a valore la bellezza di queste montagne, la forza delle persone che ci lavorano, la centralità del settore economico per noi più importante: il turismo».

«Sono sicuro che la possibilità di operare finalmente a pieno regime con l’impostazione organizzativa dell’Azienda da tempo impostata – ha invece commentato il presidente di ApT <+nero_sx>Adriano Alimonta <+testo_sx>– possa dare buoni risultati e mi impegnerò in prima persona affinché ciò possa avvenire».

Sono settimane importanti per l’Azienda di promozione turistica dopo che l’addio di Giancarlo Cescatti che è andato a dirigere l’Azienda turistica della Valle di Fiemme, rimasta senza presidente da alcuni mesi in quanto Bruno Felicetti ha assunto il ruolo di direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio.