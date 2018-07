Terme di Comano ospita i Campionati Italiani Esordienti e Allievi maschili e femminili di ciclismo su strada, organizzati dalla Società Ciclistica Grafiche Zorzi di Storo e dall'Apt Terme di Comano-Dolomiti di Brenta. L'evento ha fatto registrare il tutto esaurito in gran parte delle strutture ricettive della zona, ma giocoforza inciderà pure sulla viabilità.

Per le gare di domani, con partenza da Fiavé alle 8.50, alle 11.50 e alle 14.50 e via ufficiale da Dasindo alle 9, alle 12 e alle 15, per quanti dovessero muoversi tra Fiavé e Ponte Arche è consigliabile durante gli orari interessati dalle corse utilizzare la SP5 del Bleggio.

È prevista la chiusura della SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno nei tratti Vigo Lomaso-Ponte Arche e Ponte dei Servi-Villa Banale nelle fasce orarie 9.15-10.15, 13-14, 16.10-17.30 e del tratto Fiavé-Vigo Lomaso nella fascia oraria 15.20-17.

Chiusura anche della SS 237 del Caffaro nel tratto Ponte Arche-Ponte dei Servi nelle fasce orarie 9.15-10.15, 13-14 e 16.10-17 e della SP 5 del Bleggio nel tratto Fiavé-Ponte Arche nella fascia oraria 15.20-17, ricordando che gli orari sono indicativi e legati allo svolgimento delle gare. Va altresì sottolineato che, grazie alle modifiche apportate dagli organizzatori ai percorsi già lo scorso anno, la zona di Ponte Arche sarà meno interessata e sottoposta a chiusura del traffico, facendo altresì presente che per la zona delle Terme di Comano e la salita del Ponte dei Servi è già attivo un senso unico che va nella medesima direzione della corsa: quanti arriveranno da Trento in direzione Tione di Trento, svolteranno a destra all'altezza del Ponte dei Servi e scenderanno poi a Ponte Arche, mentre chi viaggerà in direzione Trento potrà transitare da via Cesare Battisti a Ponte Arche, previa chiusura al passaggio della corsa.

Tale discorso interesserà anche la giornata di domenica con partenze delle tre corse maschili fissate da Fiavé alle 8.35, alle 12.05 e alle 14.50 e via ufficiale da Dasindo alle 8.45, alle 12.15 e alle 15.

Anche in questo caso è prevista la chiusura della SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno nei tratti Vigo Lomaso-Ponte Arche e Ponte dei Servi-Villa Banale nelle fasce orarie 9.20-10.20, 12.20-13.20, 15.30-17 e del tratto Fiavé-Vigo Lomaso nella fascia oraria 15.20-16.20, con il consiglio di utilizzare in mattinata la SP 5 del Bleggio.

Chiusura anche della SS 237 del Caffaro nel tratto Ponte Arche-Ponte dei Servi nelle fasce orarie 9.20-10.20, 12.20-13.20 e 15.30-17 e della SP 5 del Bleggio nel tratto Fiavé-Ponte Arche nella fascia oraria 15.20-16.30.

Info su termecomano2018.it nella sezione percorsi.