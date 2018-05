Gli esiti occupazionali degli studenti dell’Enaip di Tione al raggiungimento delle qualifiche e dei diplomi superano l’80%, toccando il 100% con i diplomati dell’Alta formazione.

Uno degli elementi che contribuiscono al successo dell’inserimento lavorativo sono i praticantati che i ragazzi hanno la possibilità di svolgere in prestigiose realtà ristorative in Italia e all’estero. Lo ha spiegato il direttore del Centro di formazione professionale Emilio Salvaterra in occasione di un incontro, ospitato dal centro, dedicato all’alternanza scuola-lavoro e alle sue potenzialità in termini occupazionali per gli studenti.



«Sono parecchi i tirocini curriculari in alternanza attivati, dove tutti gli studenti vengono coinvolti e che iniziano dal terzo anno con 160 ore/anno e che continuano con quelli dei quarti anni con 440 ore all’anno - ha spiegato Salvaterra - per arrivare a circa 1400 ore nel biennio per i corsi di Alta Formazione Professionale. Inoltre sono stati attivati i tirocini estivi extracurriculari con parecchi studenti coinvolti e con una media di circa 160 ore per ogni studente coinvolto».



A discuterne, oltre ai giovani dell’Enaip, le dirigenti del Dipartimento della Conoscenza Livia Ferrario e Laura Pedron, e una folta rappresentanza di aziende e associazioni di categoria, in particolare del mondo turistico. Un momento di confronto tra i vari attori coinvolti per rispondere ai bisogni del settore alberghiero dal punto di vista formativo e lavorativo e anche un’occasione per presentare l’attività formativa dell’Enaip tionese: 400 studenti ogni anno, che trovano modo di studiare due settori, Industria-artigianato a Alberghiero-ristorazione.



L’efficacia dell’alternanza scuola lavoro e dei tirocini nei percorsi formativi è stata raccontata anche dai diretti interessati, ovvero da una decina di studenti della Scuola alberghiera e dell’Alta Formazione che hanno portato la loro testimonianza sulle esperienze vissute.

«È una grande soddisfazione sentire questi ragazzi - ha detto la dottoressa Livia Ferrario - e la loro volontà di ritornare sul proprio territorio dopo le competenze acquisite durante le loro esperienze di tirocinio in giro per il mondo».



Laura Pedron ha presentato anche l’apprendistato formativo, che prevede l’assunzione dello studente da parte dell’azienda ma, contemporaneamente, la prosecuzione del percorso scolastico. Il contratto ha durata diversa a seconda delle tipologie di percorso e di diploma scelte dallo studente (si va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado). Per le aziende, i vantaggi di assumere giovani in apprendistato duale sono di natura retributiva, fiscali e assicurativa, a cui si sommano le agevolazioni previste dalla legge di stabilità nazionale 2018. «E’ noto ormai da tempo - ha concluso Pedron - che nei Paesi europei in cui si investe molto nel sistema duale i tassi di disoccupazione giovanile sono nettamente più bassi, e il Trentino negli ultimi anni va nella stessa direzione.