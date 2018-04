Incidente in moto anche nelle giudicarie, ma per fortuna dalle conseguenze non gravi.



Nei pressi del ponte dei Servi, un motociclista è caduto sbandando in curva, probabilmente per colpa del ghiaino accumulatosi in mezzo alla strada.



L’impatto, all’inizio, sembrava grave, tanto che sul posto sono arrivare due ambulanze, una auto medica e l’elicottero.



Le condizioni del motociclista, 47 anni, però, non destano preoccupazioni. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Tione.