Una gita in moto sulle strade della Val Rendena che attraversano i boschi di Strembo. Doveva essere un normale pomeriggio su due ruote, come tanti altri per Mirko Righi, ma il ragazzo si è imbattuto in un orso.

Nessuna paura, nessun problema, anzi: il motociclista si è fermato e con molta calma ha filmato l'incontro con l'animale.

Ecco il video: