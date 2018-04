Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare: si è spento improvvisamente, a soli 26 anni, Kevin Beltrami, di Bocenago. La sera di Pasqua un'improvvisa crisi respiratoria, per cause ancora in via di accertamento, si è portata via il giovane che avrebbe compiuto 27 anni a giugno e a nulla è servita la corsa all'ospedale di Tione.

Beltrami lavorava a Pinzolo in una pasticceria nel periodo invernale, mentre l'estate collaborava con la Cooperativa Lavoro. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici sulla pagina Facebook: «Ciao grande Kevin...ci mancherai...il tuo sorriso ci accompagnerà sempre!». «Cosa mi hai combinato? Perché? Non voglio e non posso crederci! Non e possibile!! Grazie kevin, grazie per tutto grazie per essere stato la persona che eri, buono, generoso, disponibile sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno.... se tutti avessimo imparato da te in questo mondo non esisterebbe cattiveria!!... mi mancherai tantissimo! Ti voglio bene mio grande mitico kevin!».