Dieci ordinanze di custodia cautelare (cinque arresti in flagranza) e sequestro di ingenti quantità di droga, con l’accertamento di oltre 1100 cessioni per un totale di 2 kg di cocaina e 6 kg tra hashish e marijuana.



Sono i numeri dell’operazione «Judicarien» portata avanti dai carabinieri del radiomobile di Riva e presentata in questi minuti in procura a Trento.



Le indagini erano scattate ad aprile dopo alcuni sequestri di droga nelle Giudicarie.



Nel giro di pochi mesi si è riusciti a risalire al canale di approvvigionamento dello stupefacente, con la droga che arrivava dal Bresciano ed era poi affidata tra l’altro anche al proprietario di una baita in Val Daone che si era tramutata in una vera e propria centrale della vendita al dettaglio.