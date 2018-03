Per gli elettori di Borgo Chiese supplemento di...voto. L’amministrazione comunale di Borgo Chiese, guidata dal sindaco Claudio Pucci, ha infatti fissato per sabato 10 e domenica 11 marzo il referendum per la scelta del nuovo stemma del comune nato nel 2016 dalla fusione dei Comuni di Condino, Cimego e Brione. Dopo le elezioni nazionali anche il secondo fine settimana di marzo sarà in qualche modo elettorale. I cittadini, questa volta potranno recarsi alle urnme anche chi ha compiuto 16 anni, saranno chiamati al voto per scegliere, mediante apposita scheda, lo stemma più gradito tra i tre proposti. L’aspetto curioso, al fine di coinvolgere più abitanti possibile, è quello che potranno partecipare al referendum tutti i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età. I cittadini potranno esprimere la propria preferenza nella giornata di sabato 10 marzo, dalle 14 alle 18, e di domenica 11 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.