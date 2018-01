È ormai diventata una piacevole e tradizionale abitudine. Oltre ad un vero e proprio «marchio di fabbrica». Stiamo parlando del calendario«Volley&Cibo&Salute» realizzato dal Team Volley C8 di Storo che anche per il 2018, accompagnerà tutti i sostenitori del sodalizio storese mese per mese.

Un calendario emozionante dove le bravissime atlete e, sicuramente, anche belle e simpatiche, sono in posa con temi diversi e non strettamente collegati con il mondo del volley. Il calendario, presentato nei giorni scorsi, è giunta alla nona edizione. L’anno scorso il tema scelto era stato «Pallavolo e mamme».

La scelta ha incuriosito non poco i sostenitori del sodalizio storese i quali hanno potuto ammirare le mamme, che hanno indossato o, in alcuni casi, indossano tuttora, la maglia del Team Volley C8. Quest’anno invece le «modelle amatoriali» accolgono il nuovo anno con la consueta simpatia ed eleganza abbinata al buon cibo. Per il 2018 quindi la storica società Giudicariese ha voluto puntare appunto su volley, cibo e salute.

Un mix perfetto che ha il preciso obiettivo di sapere amalgamare il mangiare bene, lo sport e la valorizzazione di alcuni dei prodotti naturali tipici della Valle del Chiese e dell’intero Trentino tra i quali l’immancabile farina gialla di Storo.

Il sodalizio storese, che come richiama il nome (C8 era la sigla del comprensorio Giudicariese poi sostituito dalla Comunità delle Giudicarie) è ormai un team storico e l’unico che offre la possibilità di praticare pallavolo alle comunità dei comuni di Storo, Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie, presenta diverse squadre: Serie C femminile, Serie D femminile, prima divisione maschile, terza divisione femminile, under 16 femminile, under 14 femminile e under 13 femminile. L’associazione ha voluto annunciare il calendario per il 2018 lanciando, attraverso la propria pagina facebook, alcuni spunti: «Idea…dopo 3 riunioni e 2 cene in pizzeria; Tema…dopo 4 riunioni e 3 cene in osteria; Modelle…12 ore di casting con 25 atlete per 7 pose; Location…Agritur “La Polentera” di Storo; Fotografo…Costantino Briani; Pose…112 scatti per ogni foto definitiva; Backstage…..divertentissimo; Pazienza….q.b. (quanto basta)».

«Si tratta – commenta il presidente dell’associazione sportiva Ferretti – di un’iniziativa che portiamo avanti da ormai diversi anni. Ogni anno cerchiamo di abbinare le nostre “modelle amatoriali” ad un tema diverso. Un tema che sia accattivante e piacevole. Attraverso il nostro calendario – conclude Ferretti – vogliamo anche dar risalto ai nostri sponsor, senza i quali sarebbe difficile portare avanti le nostre attività quotidiane».

Il calendario 2018 dunque, oltre che essere uno strumento utile per il suo fine, rappresenta ancora una volta un’ottima intuizione del «Team Volley C8» che, grazie alla naturalezza e alla semplicità delle immagini, vuole innanzitutto comunicare l’importanza del saper abbinare il mangiare bene, lo sport e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Insomma un’importante testimonianza per lo sport locale.