Un cartello per avvisare gli amici? Meglio di no

È un appello alla prudenza il primo tweet dell’anno della Polizia locale delle Giudicarie. «Prevenzione dei furti in abitazione: in caso di assenza prolungata, avvisate solo le persone di fiducia Questo invece non è il sistema migliore... (trovato ieri dalla nostra pattuglia)» si legge nel tweet riferendosi alla foto.

Siccome la prudenza non è mai troppa, per evitare spiacevoli sorprese è bene avvertire della propria assenza solo eventuali persone incaricate di sorvegliare la casa e, in caso di assenza per brevissimi periodi, lasciare sempre qualche traccia (ad esempio la radio funzionante o una luce accesa) per simulare la presenza di qualcuno nell’abitazione.