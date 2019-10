È finita male la fuga di un giovane veneto, che la sera del 13 settembre scorso, dopo aver assistito alla prova spettacolo del Rally di San Martino, è incappato in uno dei posti di controllo disposti dei carabinieri.



Nell’occasione, i carabinieri della stazione di Imer hanno intimato l’alt ad un’auto che stava correndo un po’ troppo.



Forse eccitato dallo spettacolo del rally, o forse consapevole di aver ecceduto nella guida, il conducente ha spento i fari, nel tentativo di rendere la illeggibile targa e dopo aver ulteriormente accelerato, si è dato alla fuga.



I controlli incrociati dei carabinieri, però, hanno consentito di individuare prima la macchina e quindi il “pilota”, che dunque non è riuscito a farla franca.



Convocato negli uffici del comando stazione, quest’ultimo ha chiesto scusa ai militari, ammettendo le proprie responsabilità in ordine alle violazioni contestate.



Le scuse, ovviamente, non sono bastate: gli è stata comminata una multa di diverse centinaia di euro e ha perso ben 9 punti della patente.