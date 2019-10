È stata colpita al collo dalla catena di una motosega, mentre il marito la stava usando accanto a lei. È ricoverata in rianimazione, in condizioni gravissime, una donna di 60 anni soccorsa nel pomeriggio di oggi sull’alpe del Cermis, in val di Fiemme.



La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che sono ancora sul posto per ricostruire l’accaduto. L’allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi: sul posto si è immediatamente recato l’elicottero con l’équipe di rianimazione.