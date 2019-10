Movimentato intervento dei carabinieri di Cavalese lo scorso fine settimana concluso con la segnalazione di un giovane per ubriachezza ed assunzione di sostanze stupefacenti.



A seguito dell’attivazione di allarme installato in un esercizio pubblico di Cavalese, una pattuglia del Nucleo radiomobile è intervenuto sul posto trovando un giovane, già seguito dai servizi sociali e ben conosciuto dai militari, che si è loro avvicinato dando in escandescenze.



I militari hanno evitato che la situazione degenerasse e hanno accompagnato poi il giovane all’ospedale di Cavalese per le cure e gli accertamenti tossicologici. Gli esami davano esito positivo determinando così la segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti ed ubriachezza.