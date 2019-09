E' stato trasportato al Santa Chiara di Trento in condizioni disperate un bambino di 2 anni, che poco fa è stato investito in pieno da una motocicletta a Tesero. L'incidente è accaduto in località Piera, in una strada laterale vicino alla rotatoria di ingresso al paese dove il bambino stava camminando con la mamma e con un fratellino: il motociclista si sarebbe trovato di colpo il bambino in mezzo alla strada. La moto di grossa cilindrata lo avrebbe centrato senza poter far niente per evitarlo: sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale, che stanno eseguendo i rilievi e ascoltando i testimoni, mentre i Vigili del Fuoco hanno isolato il tratto di strada.

Il bambino, soccorso da un'ambulanza, è stato subito caricato sull'elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco e portato in Rianimazione a Trento.

E' successo a mezzogiorno, in un momento in cui la strada era trafficata.