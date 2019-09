Lo hanno intercettato, durante dei controlli, in un posto un po’ inconsueto, date le circostanze: un alpeggio della val di Fassa. Lì i carabinieri di San Jan hanno individuato un uomo che deve ancora scontare un residuo di pena di 9 mesi e che per questo era stato colpito da un mandato di cattura emesso dalla Procura di Trento.



L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a Spini di Gardolo.



L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli messi in campo sulle strade dei passi dolomitici e delle aree di montagna, decisi per prevenire gli incidenti stradali che sempre più spesso vedono coinvolti dei motociclisti.



A Cavalese, invece, il ritrovamento di sostanze stupefacenti ha portato alla segnalazione di due persone al Commissariato del Governo di Trento.