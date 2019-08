L'orso M49, in fuga da un mese, è in Val di Fiemme al confine fra provincia di Bolzano e Trentino dove questa notte ha combinato un po' di tutto, provando persino a rovesciare una roulotte dei pastori nella zona di Passo Oclini, in Val di Fiemme: i forestali gli hanno sparato proiettili di gomma per allontanarlo.

L'orso, le cui evidenti tracce di iincursioni erano state notate ieri mattina dal consigliere comunale di Daiano Alex Polesana, è stato seguito da Polesana (che è anche rettore della riserva di caccia), per tutta la notte, ed è stato fotografato di nuovo vicino alla zona delle arnie sotto il Lavazé.

In sostanza, i Forestali trentini intervenuti ieri nell'apiario di Delmarco (dove M49 aveva aperto 4 arnie su 10), avevano deciso ieri sera di lasciare le arnie sul posto per esca, con delle fototrappole. Così questa notte l'orso è entrato nel raggio d'azione della fototrappola, ha distrutto le altre arnie presernti e poi si è diretto a passo Lavazė, andando verso la direzione di passo Oclini.

Qui l'episodio più grave: si è appoggiato con le zampe ed ha scosso una roulotte dei pastori, rovistando nelle immondizie nei pressi; questo il racconto di Alex Polesana che per tutta la notte ha seguito questa fase essendo presente sulla scena assieme a guardie forestali trentini che hanno sparato proiettili di gomma all'osso per allontanarlo.

A pochi passi dal luogo di trova un campeggio pieno di turisti.

Ieri la Forestale della Val di Fiemme aveva diffuso un comunicato fra gli allevatori della zona, confermando la presenza di un orso.

Nella foto: l'orso M49 fotografato dai cacciatori di Varena su un ghiaione con il teleobiettivo (da: Facebook).