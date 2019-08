Serata di elezione per la Marcialonga di Fiemme e Fassa, lo scorso martedì, alla Sala Bavarese di Tesero, dove la nuova Soreghina Michela Croce è succeduta ad un’altra Michela, Delvai, facendo rimanere il titolo in Val di Fiemme. Non proprio però, l’eletta è sì di Cavalese ma avendo il padre di Moena e la madre fiemmese, non poteva che essere la miglior candidata a rappresentare le due belle valli trentine. Ma chi è Michela Croce? «Una ragazza di ventidue anni di Cavalese che sta frequentando il secondo anno in Assistenza Sanitaria all’Università degli Studi di Brescia. In questo momento – proseguendo il proprio intervento in terza persona – è molto felice di essere Soreghina e non vede l’ora di potersi interfacciare con persone di differenti culture, in un ambiente internazionale per promuovere il territorio».

Le candidate erano la fassana Sara Pederiva e le fiemmesi Giorgia Giacomoni, Michela Croce e Sara Morandini, tutte ragazze brave e preparate, ogni anno di più come racconta il presidente di Marcialonga Angelo Corradini, anch’egli in giuria: «Queste ragazze mi meravigliano in continuazione, sono spigliate, carine, sanno parlare le lingue, hanno una cultura che noi da giovani non potevamo avere, e questo fa bene alla collettività e al futuro delle nostre Valli e del Trentino». Parole di elogio e commozione anche per la Soreghina uscente Michela Delvai, una bella ragazza teserana che ha accompagnato Marcialonga dallo scorso settembre sino all’ultima Marcialonga Craft di ciclismo: «Esperienza bellissima, un anno ricco, intenso, pieno di emozioni, di eventi e momenti unici. Questo è un momento abbastanza triste perché lascio un anno stupendo, ma sono contenta che un’altra ragazza abbia la possibilità e occasione di vivere ciò che ho vissuto io». La fresca madrina di Marcialonga rimarrà in carica nelle prossime gare di corsa del 1° settembre, nella storica di sci di fondo del 26 gennaio che ha raggiunto quota 7.500 concorrenti, prima di chiudere il cerchio alla Marcialonga di ciclismo del 31 maggio 2020, lasciando a propria volta il testimone alla Marcialonga Coop 2020. Angelo Corradini ha ringraziato il Comune di Tesero della sindaca Elena Ceschini per l’ospitalità e le istituzioni per la vicinanza, in una giuria che vedeva anche lo scario della Magnifica Comunità di Fiemme Giacomo Boninsegna consegnare fascia e gioiello e il rappresentante Itas Assicurazioni Alan Barbolini un assegno premio, mentre Giuseppe Brigadoi premiava i migliori alunni degli istituti fiemmesi e fassani. A rappresentare la Val di Fassa anche la fondista di Coppa del Mondo Caterina Ganz: «Ringrazio per l’invito, sono molto contenta abbia vinto una Soreghina con il padre di Moena».