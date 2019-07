Una donna di 54 anni di Campitello di Fassa è rimasta ferita questa mattina poco dopo le 7 mentre scendeva con la sua auto dalla strada della val Duron, in val di Fassa.

La signora, che insieme al marito aiuta una persona in difficoltà che abita in località Pian, aveva intenzione di raggiungere il paese a valle per acquistare il pane. La strada è ripida, sterrata, ma la donna la conosce bene.

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che l’auto, una 500, è uscita di strada ad un curva proprio in uno dei pochi tratti non protetti dal guardrail.

La vettura è finita in una scarpata facendo un volo di una cinquantina di metri. Secondi interminabili, momenti drammatici. Fortunatamente nella corsa la donna non ha centrato alcun albero e la discesa si è conclusa quando l’auto si è rovesciata su un fianco.

A dare l’allarme sono stati dei ciclisti che stavano percorrendo la strada e che hanno assisto all’incidente.

La signora è stata elitrasportata a Trento. Non è in pericolo di vita.